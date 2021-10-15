Вакцинация под луной

Поди уследи за небесными телами и антителами в крови.



Петр Саруханов / «Новая»

Мало нам неприятностей, так еще с Луной что-то не так.

Что случилось? Может, ее закоптили дымящие предприятия Красноярска? Может, нам ее хотят отключить за неуплату? Нет, ученые сообщают, что дела с Луной обстоят еще хуже.

Послушаем сначала одних. Они утверждают, что Луна все больше удаляется от Земли и может вообще улететь от нас к едрене фене. Представляете? Пригласишь девушку погулять под луной — так ведь надо добиться, чтобы обе были на месте.

Послушаем других. Те, наоборот, уверены, что Луна необратимо сблизится с Землей и в лучшем случае шваркнется об нее, подняв облако пыли, а в худшем вызовет климатические изменения и катаклизмы — вплоть до конца света. Тоже можно представить: сидите вы на своем садовом участке под яблоней и пьете чай с малиной, а тут сверху со свистом валится небесное тело и сносит огуречный парник. Кому такое понравится?

Одно утешение: и то и другое, оказывается, может произойти лишь через миллиарды лет

и до этих неприятностей, даже при неуклонной заботе государства о продолжительности нашей жизни, мы вряд ли доживем.

Доживешь тут! С этим коронавирусом… Башку сломаешь в попытках что-то понять и как-то к нему приспособиться. Платишь неплохие деньги за анализ крови, с волнением смотришь, сколько у тебя антител, радуешься, что их много. Звонишь знакомым, узнаешь, сколько антител у них, и с некоторым возмущением выясняешь, как это им удалось загрести еще больше. Приплатили лаборантке, не иначе.

А потом читаешь комментарии профессоров, и тут снова две версии. Один профессор, в очках и шляпе, полагает, что с твоими антителами ты можешь наплевать на ковид и даже никто вокруг не заразится от того, что ты антисанитарно наплюешь. И никакая вакцинация тебе не нужна, иди гуляй с девушкой под луной и, не будь дурак, не соблюдай при этом социальную дистанцию.

Другой, тоже в очках и тоже в шляпе, наоборот, предостерегает: не обращай, мол, внимания на эти призрачные антитела. Никакой, дескать, роли они не играют, и во всем мире их уже перестали считать, а то и не начинали вовсе. Беги вакцинироваться, но и после этого ближе чем на полтора метра к девушке не подходи.

Ладно бы они между собой поспорили и разошлись. Так они же не друг другу, а миллиону человек рекомендации дают. Полмиллиона верят одному, полмиллиона — второму. И как не верить? Ведь они оба — ученые, преданные науке душой и антителами.

Болезнь новая, ученые старые. Высказываются кто как может. А мы читаем, слушаем и узнаем, что рыжие заражаются ковидом реже, чем лысые, а левши — чаще, чем те, у кого плоскостопие. Удивляемся, как сильно ковид влияет на интеллект. Переболел человек и уже не может рассчитать в уме длину волны кванта. А уж что нам рассказывают о пагубном воздействии коронавируса на память! Оказывается, выписавшись из больницы, пациент может забыть, кто прошел в Думу по его избирательному округу, а глядя на новые ценники в магазине, не вспомнит, сколько все эти продукты стоили всего лишь месяц назад. Об исторической памяти при таких обстоятельствах и речи нет. Она нас и без ковида сильно подводила.

Диктатуру не помним, коллективизацию и голодомор позабыли, репрессии вроде были, но никого особо не затронули… Что-то с памятью моей, Сталин!

С вопросами по поводу ковида сейчас можно с равным успехом обращаться как к видному эксперту, так и к переболевшему соседу. Иной раз набравшийся горького опыта сосед даст даже больше полезных советов.

Наука умеет много гитик. Эта нелепая фраза когда-то была очень популярна. В ней все буквы встречаются по два раза, и карточные фокусники раскладывают по ней 20 карт в четыре ряда. Своего рода шпаргалка для них. Так вот, бессмысленный «гитик» — это, похоже, то, что нам порой перепадает от науки. Мы ждем от нее чего-то полезного, а она нам — порцию гитиков. Причем по любым вопросам. Почитайте хотя бы, что пишут ученые люди о кофе. Одни утверждают, что это чуть ли не яд и в случае неразделенной любви не надо бежать с камнем на шее к обрыву реки, достаточно пропустить пару чашечек с безе или крекером. Вторые уверяют, что кофе чрезвычайно полезен… Или полезно? Тут другие ученые, уже не кардиологи какие-то, а лингвисты, веками не могли разобраться, какого кофе рода — мужского или среднего. Кончилось тем, что Министерство образования и науки РФ 12 лет назад издало приказ, в котором уравниваются оба варианта. С той поры кофе и полезен, и полезно. Кстати, научное министерство пока еще среднего рода.

А к чему привел разнобой ученых в вопросе о сахаре! То ли это «белая смерть», то ли источник энергии для организма. Дошло до того, что новый тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин запретил игрокам сладкое. Ну и что? Видели вы нашу обновленную сборную? Не засахарилась, но ко второму тайму обычно скисает.

Дилетантские рассуждения о науке пора заканчивать — надо пойти привиться «Спутником». Как-то неожиданно заканчиваю спутником, с которого начал. Ведь Луна — спутник Земли. И надо надеяться, что ассоциации с ней отечественной вакцины на этом заканчиваются. А то ведь некоторые эксперты бездоказательно заявляют, что у нашей вакцины, как и у Луны, есть темная оборотная сторона.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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