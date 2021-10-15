 

Новый ноутбук с 3D-экраном выпускает компания Acer

15.10.2021, 1:12, Новости дня
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Новую и весьма необычную модель ноутбука представила компания Acer. Это ConceptD 7 SpatialLabs Edition, у которого экран способен отображать картинку в 3D-формате.

Устройство предназначено для работы с 3D-графикой, отмечают разработчики. Именно поэтому оно получило такой дисплей.

Вряд ли устройство станет очень популярным среди обычных пользователей. Дело в том, что его базовая стоимость составляет 3600 евро. То есть, розничная цена как у настоящего премиум-класса, который не раскупают как горячие пирожки. Также производитель сообщил, что в устройстве использован процессор Intel Core i7 11th Gen и видеокарта GeForce RTX 3080. Емкость накопителя составляет 2 Тб. А объем оперативной памяти примерно как у дешевых ноутов основной – 64 Гб.



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