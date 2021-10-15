 

Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию

15.10.2021, 0:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр» объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию от COVID-19.

«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать десять квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку», – передает слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что это может стать дополнительным стимулом для вакцинации. «Но все это дополнительные стимулы. Но главный стимул – это собственное здоровье», – подчеркнул мэр столицы.

Граждане РФ старше 18 лет, обладающие московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 или прошедшие повторную вакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом двухкомпонентной вакцины), примут участие в розыгрыше однокомнатных квартир в Москве, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

Еженедельно на протяжении пяти недель начиная с 27 октября будет разыгрываться по две однокомнатные квартиры в Москве. Новая акция «Вакцина – твой ключ к здоровью!» – продолжение стимулирующих вакцинацию мер, проведенных в Москве весной и летом. Акция инициирована Московской торгово-промышленной палатой, а призы предоставляются застройщиками.

Для участия в акции в период с 18 октября по 21 ноября получите первый компонент вакцины от COVID-19 или пройдите ревакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом вакцины). Акция распространяется на граждан РФ старше 18 лет с московским полисом ОМС, которые в пункте вакцинации дали согласие на участие в розыгрыше.

Первый розыгрыш состоится в среду, 27 октября, в прямом эфире телеканала «Москва 24». В нем примут участие те, кто вакцинировался на предыдущей неделе – с 18 по 24 октября. Далее розыгрыши будут проходить каждую среду, последний – 24 ноября. Еженедельно в течение пяти недель будут разыгрывать по две квартиры среди прошедших вакцинацию и ревакцинацию москвичей. Информацию о победителях объявят в прямом эфире телеканала «Москва 24» и опубликуют на mos.ru.

В начале октября мэр столицы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве не может не вызывать тревогу, поскольку идет рост заболеваемости.



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