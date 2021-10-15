 

США признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на топливо

15.10.2021, 0:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканская администрация оказывает давление на Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) с целью снижения цен на энергетических рынках, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что глава администрации США Джо Байден обеспокоен сохранением высоких цен на топливо в Штатах. «Президент очень сильно концентрирует на этом внимание», – отметила Псаки. По ее словам, этой проблематикой «каждый день» занимаются специалисты аппарата Белого дома, передает ТАСС.

«Я бы сказала, что отчасти речь идет о вопросе предложения. Поэтому вы меня и спрашивали про ОПЕК. И мы продолжаем оказывать на нее нажим по этому вопросу», – подчеркнула пресс-секретарь американского лидера. «Однако отчасти это и вопрос логистики, способности перемещать предложение (то есть топливо) по стране. И здесь мы тоже рассматриваем варианты действий», – добавила Псаки, не вдаваясь в детали. «Мы работаем по вопросу как о предложении, так и о логистике. И изучаем спектр вариантов действий», – повторила в заключение официальный представитель Белого дома.

Накануне мировые цены на нефть на открытии торгов выросли на фоне снижения прогнозов ОПЕК по добыче на 2021-2022 годы. На рост цен на нефть также повлияло резкое снижение курса доллара к корзине валют шести основных торговых партнеров США.

В среду президент РФ Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. Глава государства выразил надежду, что нефтяное соглашение альянса будет действовать до конца 2022 года.

В минувшее воскресенье 45-й президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в выпрашивании нефти у России. В прошлую пятницу мировые цены на нефть выросли на заявлении Минэнерго США о том, что американские власти не готовы распечатать стратегические запасы нефти. В тот же день бензин в Соединенных Штатах подорожал до рекордного за семь лет уровня.

В прошлую среду РФ и страны ОПЕК отвергли просьбу Штатов об увеличении добычи нефти из-за рекордных цен на энергоносители и топливного кризиса в США. Днем ранее мировые цены на нефть продолжили расти после значительного скачка на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.

В июле страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран изменился. Для РФ и Саудовской Аравии базовый уровень добычи был повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он вырос с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.



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