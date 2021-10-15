Главный санврач Украины ответил на вопрос о доплатах за прививки от коронавируса

“На сегодняшний день вопрос доплаты за прививки не рассматривается. Мировой опыт показывает, что страны вводили доплаты в конце прививочной кампании, когда у них оставалось 20–30% непривитого населения и нужно было убедить людей, которые не приняли финального решения”, – сказал он.

Кузин подчеркнул, что Украина “находится на пике вакцинальной кампании, поэтому пока рано вводить мотивационные мероприятия в виде доплат”.

По данным главного санврача Украины, уровень вакцинации среди пенсионеров остается невысоким.

“63% медиков полностью иммунизированы, 51% педагогов также получили две дозы препарата. И только 18% полностью привитых – среди людей в возрасте 60 лет и старше”, – объяснил Кузин.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 14 октября первую дозу вакцины получили 7,8 млн украинцев, а 6,3 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

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