Мнение: Об ответке кавказцам за избитого парня в метро

В отличие от резонансного преступления троих дагестанцев, избивших в московском метро воронежца, который заступился за девушку, об этой истории вы вряд ли узнаете из центральных российских СМИ. Ибо не та тема. Хотя на самом деле она, возможно, важнее.

Во-первых, потому что «закон бумеранга» действительно работает. И «ответка» прилетает, пусть и не такая, какой, возможно, ожидали от Мироздания разгневанные поборники справедливости.

А во-вторых…

На Таганско-Краснопресненской линии метро пару дней назад едва не повторилась ситуация с избиением Романа Ковалёва. Начиналось всё один в один . Группа бородачей, как говорят, кавказской национальности, сначала приставала к девушке, а когда за неё вступился мужчина, стала звать его «давай выходи» из вагона. Инцидент произошёл между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики» – там длинный перегон, времени на разборки достаточно более чем.

Но тут, в отличие от случая с Романом Ковалёвым за мужчину вступился весь вагон, причём народу было много, а горячие кавказские парни явно не успели принять горячительного. В общем, всё ограничилось словесной перепалкой с обилием обсценной лексики да лёгкими толчками в грудь. За это время кто-то из находившихся в вагоне успел нажать кнопку связи с машинистом. Поэтому на «Текстильщиках» полиция вместе со службой безопасности метрополитена вовремя оказалась на платформе, отделив разгорячённых горцев от нормальных пассажиров. Эпитетов, которыми задержавшийся на станции вагон провожал кавказцев, лучше не приводить.

Вот так. Никто особо не пострадал, не пролилось ни капли крови и полиция вовремя сделала свою часть работы. И, судя по тому, что в сводку топовых новостей этот случай не попал, кавказцев, похоже, даже не стали задерживать за мелкое хулиганство. Ограничились профилактической беседой.

Такая скромная «ответка» за громкий инцидент.

Но, может, оно и к лучшему?

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