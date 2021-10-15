Макарошки подвели

Министерская диета саратовцам уже не по карману.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Ровно три года назад саратовская министр труда Наталья Соколова дала ставшие знаменитыми советы по питанию на 3500 рублей в месяц (такой была на тот момент стоимость продовольственной корзины пенсионера, рассчитанная ведомством). Кроме макарошек, которые «стоят всегда одинаково», чиновница предлагала включить в экономичное меню «очень дешевую» курицу и сезонные овощи. Нынешней осенью компоненты министерской диеты стали лидерами подорожания.

На макароны сегодня скидки: на ценниках под упаковками рожков и вермишели — перечеркнутая цифра «62», действующая цена — 42 рубля за полукилограммовую пачку. Совсем недавно макарошки стоили столько без всяких акций. Подорожали даже макаронные изделия собственной торговой марки сети: непрезентабельные упаковки с нижней полки, продававшиеся по 15 рублей, теперь — стоят 16‒17. Динамика как будто не поражает воображения, но для тех покупателей, которые буквально считают каждый рубль, это значимо.

Как объясняют эксперты, причина — резкий рост цен на твердые сорта пшеницы, случившийся из-за засухи в США и Канаде. Сейчас российские производители макарон работают на старых запасах сырья, которых хватит примерно до Нового года.

То есть зимой макарошки покажут новые рекорды.

Даже странно вспомнить, что в начале нынешнего года курица по 120 рублей за килограмм казалась дорогой. Сейчас на морозильнике с бролейрными тушками висит ценник — 159 рублей. Яйца, цена на которые, к удивлению покупателей, летом опускалась ниже 40 рублей, сразу после выборов вернулись к привычным 52‒57 рублям за десяток. Представители торговых сетей рассказывают в прессе, что новые контракты с поставщиками на зимний сезон заключены по цене 65 рублей.

Сезонного снижения цен на овощи, о котором когда-то говорила министр Соколова как о способе сэкономить, в этом году практически не было. Самая дешевая картошка в магазине стоит 38 рублей. Обычно в Саратове «второй хлеб» достигает этой отметки к февралю. Если бы эксперты оценивали многолетнюю инфляцию по «индексу картофана», результаты оказались бы самыми сокрушительными — осенью 2013 года картошка в саратовских магазинах стоила 10‒13 рублей.

Морковь, продававшаяся летом по 100 и более рублей, несколько образумилась, но не вернулась к обычным для осени ценам. Сейчас овощ, удостоенный президентского внимания на летней прямой линии, стоит 35‒55 рублей (в зависимости от степени мытости).

Гречка в сетевом магазине рядом с моим домом теперь бывает не всегда.

Брендовую крупу по 100 с лишним рублей за красивую пачку нет смысла сюда завозить — за такие деньги жители микрорайона не будут ее покупать. Гречку саратовского производства нужно успеть поймать: 800-граммовый пакет стоит 62 рубля, разбирают быстро. Сейчас гречка стоит дороже, чем в начале пандемии, когда ее сметали с полок.

Гречка входит в список из 40 наименований продуктов, цены на которые отслеживает региональное министерство экономического развития. Ведомство подчеркивает, что в Саратовской области цена на этот вид крупы — самая низкая в Поволжье. В сентябре средняя цена составляла 84,3 рубля. С начала года рост на 12,7%, за первую неделю после сентябрьских выборов в Госдуму — на 1,6%. Областной минсельхоз полагает, что у саратовцев лучшее впереди: в нынешнем году посевы гречихи были увеличены на 9,2%, переработчики уже получают новый урожай — 9,8 тысячи тонн.

Отследить реальный рост цен, значительно опережающий показатели статистики, можно не только по собственным ощущениям после похода в магазин, но и по динамике повышения чиновничьих зарплат. С 1 октября оклады саратовских госслужащих выросли на 25%. «Мы до последнего тянули, понимая, что это будет где-то несправедливым. Но и откладывать было бы несправедливым», — пояснил губернатор Валерий Радаев. Председатель правительства Роман Бусаргин пожаловался, что «с должности начальника отдела молодые люди переходят на работу в такси». В 2020-м больше четверти молодых чиновников уволились, не проработав и года. Сейчас в областных ведомствах открыто около 150 вакансий.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Оклады министров увеличились со 126 до 158 тысяч рублей, их заместителей — с 75 до 93 тысяч, начальников управлений — с 51 до 81 тысячи и т.д. Средняя зарплата в регионе составляет около 37 тысяч рублей.

Примечательно, что заметнее всего зарплату подняли не рядовым клеркам. Кроме общего повышения окладов, коснувшегося 2300 сотрудников ведомств, губернатору и спикеру областной думы установили ежемесячное денежное поощрение в размере 70% оклада. Отметим, что в 2020 году глава региона задекларировал доход в размере 4,2 миллиона рублей, в 2019-м — 3,8 миллиона.

Первым заместителям председателя правительства и спикера теперь полагается ежемесячная премия в размере 65% оклада. Далее по нисходящей: председателю Счетной палаты — 35-процентная премия, руководителю избиркома — 30-процентная, трем уполномоченным по правам (человека, ребенка и предпринимателей) — 20-процентная и т.д. Меньше всего получили депутаты, трудящиеся на постоянной основе, — 10% поощрения. Расходы на вспомоществование государевым людям до конца года составят 290 млн рублей.

Прожиточный минимум для пенсионера на 2022 год утвержден в сумме 8892 рубля. В 2018 году, когда лишилась должности министр Соколова, было 8278 рублей. За три года показатель вырос на 7,4%.

Надежда Андреева, собкор по Саратовской области

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