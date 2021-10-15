Эксперты представили анализ роста цен на iPhone

Первое поколение «яблочных» смартфонов iPhone вышло еще в 2007 году, говорят специалисты. Те аппараты удивляли пользователей гораздо больше, чем нынешние. Ведь большинство покупателей все еще носили в карманах кнопочные мобильные телефоны.

И все же, со временем, то есть из поколения в поколение iPhone становились все дороже и дороже, хотя у него становилось все больше конкурентов.

По словам аналитиков, представители тринадцатой линейки iPhone, недавно вышедшие на рынок, в среднем на 81% дороже, чем модель первого поколения смартфонов. Разница составляет 437 американских долларов. Впрочем, надо отметить, что и сам «зеленый» почти за полтора десятилетия изрядно подешевел.