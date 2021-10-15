 

Стало известно, когда европейцы начали варить пиво

15.10.2021, 0:18, Новости дня
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Ученые, исследовавшие остатки жизни и деятельности древнего человека на территории современной Австрии, неожиданно сумели установить, когда в этих местах начали варить пиво. Оказывается, данный хмельной напиток люди употребляли еще 27 столетий назад!

Кстати, примерно в этот же период на столах появился и голубой сыр. По словам ученых, сделать данные открытия помогли, в частности, анализы фекалий, которые были найдены во время археологических раскопок. Также в своих исследованиях представители науки использовали анализ ДНК.

Доказательств, что где-либо в Европе варили или употребляли пиво раньше, чем в Австрии, пока не найдено. Поэтому ученые говорят, что данному напитку примерно 2700 лет.



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