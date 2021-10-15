Крым не должен быть темой для обсуждения между Украиной и ЕС – Кремль

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после законного референдума среди проживающего там населения. Люди изъявили желание вернуться на свою историческую родину и стать частью России. Но до сих пор полуостров как кость в горле не дает покоя Украине и Евросоюзу.

Москва неоднократно выражала свою твердую и безоговорочную позицию относительно Крыма. Российские власти утверждают, что принадлежность полуострова не обсуждается и установлена законно и исторически.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил об этом в очередной раз. Он отметил, что Крым не должен быть темой для разговоров между Украиной и Евросоюзом. Песков ясно дал понять, что эта тема закрыта, и обсуждать здесь совершенно нечего.

“Наша позиция хорошо известна”, – отметил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских коллег наложить санкции на тех, кто причастен к проведению выборов в Госдуму на территории Донбасса и Крыма.

Дмитрий Песков в общении с журналистами затронул и еще одну важную тему. Он назвал неуместными призывы к России признать вину за крушение рейса MH17 в небе над Донбассом в июне 2014 года.