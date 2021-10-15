Азербайджан отверг обвинения в причастности к перестрелке в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана отвергло обвинения в нарушении режима прекращения огня в Карабахе.

«На территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, произошла перестрелка между незаконными армянскими вооруженными отрядами», – приводит текст заявления пресс-службы ведомства ТАСС.

В Баку подчеркнули, что «азербайджанская армия не имеет отношения к инциденту».

В четверг Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего в Карабахе. В Ереване обвинили Баку в обстреле, в результате которого шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения.

По словам омбудсмена НКР, ВС Азербайджана инициировали перестрелку сразу по нескольким направлениям, стрельба велась в направлении села Харав Аскеранского района Нагорного Карабаха. В НКР призвали Баку прекратить дестабилизацию в зоне конфликта.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.