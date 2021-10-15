ВВС Израиля нанесли ракетный удар по заводу в Сирии

Израильская авиация атаковала завод по переработке фосфатов в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«13 октября с 23.35 до 23.39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

«В результате удара израильской авиации погиб один сирийский военнослужащий, еще трое получили ранения. Заводу нанесен материальный ущерб. Сирийским военным руководством было принято решение не применять средства ПВО, поскольку в момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано десять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). «В провинции Идлиб зарегистрировано два обстрела, в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Хама – один обстрел, в провинции Латакия – два обстрела», – сказал Кулить.

В провинции Идлиб в результате сброса гранаты с запущенного террористами из района населенного пункта Калаз-Фаукани квадрокоптера на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу трое военнослужащих сирийской армии получили ранения, сообщил контр-адмирал.

Также контр-адмирал сообщил, что в провинции Деръа продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки. «При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в населенных пунктах Эль-Джизе, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман, Нада, Мусейфра, Сахват-Эль-Камх за сутки урегулировали свой статус 111 человек, сдано 32 единицы оружия, более тысячи боеприпасов», – отметил он.

Накануне командование сирийской армии сообщило, что при отражении ракетной атаки ВВС Израиля к югу от Пальмиры погиб сирийский военнослужащий, еще трое были ранены.