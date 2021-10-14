Украинская армия должна подготовиться к силовому освобождению своих территорий – Аваков

“Странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о “возвращении исключительно дипломатическим путем”, господа генералы, следует оставить дипломатам”, – написал он.

По словам экс-главы МВД, “армия должна делать свою работу”.

“В частности, и иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий”, – считает Аваков.

В качестве примера подготовки к деоккупации политик привел “стратегию на уровне МВД”, которую, по его словам, приняли в 2018 году.

“На ее основе были разработаны оперативные планы для каждого центрального органа исполнительной власти, проведены комплексные учения по боевому взаимодействию. Развивались программы по внедрению в работу подразделений самых современных технологий: от гибридных автомобилей повышенной проходимости и лучших в мире вертолетов Аirbus – до передового вооружения для пограничников и Нацгвардии. В процессе освобождения оккупированных территорий все подразделения МВД были готовы четко и эффективно выполнить свою часть работы”, – объяснил Аваков.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а до того – пятый президент Петр Порошенко неоднократно говорили, что Украина планирует завершение войны и деоккупацию Донбасса исключительно дипломатическим путем.

10 сентября 2021 года Зеленский заявил, что полномасштабная война с Россией возможна – по инициативе РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 11 сентября говорил, что Вооруженные силы Украины “могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей, повоевать за Крым”, но, по его словам, Украина не может допустить смерти сотен тысяч людей, которые произойдут в этом случае.

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