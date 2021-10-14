 

Украинский политик послал на три буквы США и Европу: Зачем нужен такой стратегический партнер?

14.10.2021, 23:14, Разное
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США ведут себя расчетливо и демонстрируют жадность, заставляя Россию сохранять транзит газа через Украину и платить за это по два-три миллиарда в год, хотя те же деньги Вашингтон мог дать Киеву. Так считает Максим Гольдарб. Мол, для американцев это – копейки.

Впрочем, так называемые стратегические партнеры, по мнению политика, не делают ничего хорошего для Украины, а, напротив, вгоняют страну в долги. В пример эксперт привел Европу, которая бравирует тем, что дает Киеву 600 миллионов. Он уточнил, что это кредит, и эти средства необходимо вернуть.

Гольдарб обратил внимание, что в качестве благодарности партнерам на Украине принимаются законы, разрушающие социально-экономическую сферу. По его словам, обесценивается национальная валюта, вкладчики теряют свои деньги в банках. Кроме того, Владимир Зеленский, как заметил эксперт, разрешил вырубать украинский лес и вывозить его за границу.

“Так на хер нужен такой стратегический партнер?”, – выразил возмущение Гольдарб.

Ранее ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что Владимир Зеленский
готовит Украину к приватизации. Однако, по его мнению, нынешний глава государства не сможет распорядиться сконцентрировавшейся в его руках властью, поскольку у него не хватает для этого опыта.



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