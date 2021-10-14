 

Обозреватель Таран: Россия не рассматривает Зеленского как партнера по переговорам

14.10.2021, 23:14, Разное
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На днях “Коммерсантъ” опубликовал статью заместителя
председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в которой политик объяснил, почему бессмысленны контакты с нынешним руководством Украины. По мнению Дмитрия Тарана, этот материал является ответом для Дмитрия Кулебы, который требует от Москвы четкого ответа насчет встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

В беседе с “Общественной службой новостей” обозреватель обратил внимание: Медведев четко дал понять, что Россия не собирается что-либо обсуждать с действующей на Украине властью, которая демонстрирует свою некомпетентность. Также эксперт отметил, что темы, касающиеся Киева, обсуждались на встрече с заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд, а это значит – украинские вопросы поднимаются лишь между Москвой и Вашингтоном.

По словам Тарана, Украина же пытается обозначить свою важность, поэтому и требует провести личную встречу. Но Россия, как считает обозреватель, не рассматривает действующего лидера Незалежной как партнера по переговорам, и ждет, когда Вашингтон сформирует на Банковой более компетентную команду.

Ранее украинский политик Максим Гольдарб нелестно высказался о стратегических партнерах Незалежной. По мнению эксперта, Запад не сделал ничего хорошего для Украины.



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