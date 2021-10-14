Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего в Карабахе

Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана был убит снайпером незаконных армянских вооруженных формирований в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«Незаконными армянскими вооруженными формированиями совершен очередной террористический акт. 14 октября на территории страны, где временно размещены российские миротворцы, в 18.15 (17.15 мск) в результате выстрела снайпера погиб рядовой ВС Азербайджана Афган Хамзаев», – приводит текст сообщения ТАСС.

В ведомстве отметили, что в связи с инцидентом был направлен запрос в совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме. «Действия поддерживаемых Арменией незаконных вооруженных отрядов, совершенные на фоне прошедшей [сегодня] в Минске при посредничестве Российской Федерации встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, расцениваем как сознательную провокацию», – отмечается в сообщении.

В ведомстве заявили, что азербайджанская сторона «продолжит делать все необходимое для того, чтобы нейтрализовать и заставить ответить перед законом» виновников произошедшего.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.