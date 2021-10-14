 

В Ереване обвинили Баку в обстреле армянских военных в Карабахе

14.10.2021, 23:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ результате обстрела со стороны азербайджанских ВС шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения, сообщил омбудмсен Армении Арман Татоян.

«В результате обстрела армянских позиций у села Норшен Мартунийского района Арцаха (непризнанная НКР) ранены шесть армянских военнослужащих, из них двое получили тяжелые ранения», – приводит слова Татояна ТАСС.

В свою очередь омбудсмен Гегам Степанян сообщил, что «состояние одного [армянского] военнослужащего крайне тяжелое». По его данным, еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, информирует Telegram-канал «Sputnik Армения».

Защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что стрельба велась в направлении села Харав Аскеранского района Нагорного Карабаха. По его словам, азербайджанские ВС инициировали перестрелку сразу по нескольким направлениям.

Ранее Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего в Карабахе.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



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