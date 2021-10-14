 

В НКР призвали Баку прекратить дестабилизацию в зоне конфликта

14.10.2021, 23:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) призвало Баку отказаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в зоне конфликта.

Армия обороны Карабаха подтвердила, что вечером 14 октября ВС Азербайджана открыли огонь по боевому посту, дислоцированному на восточном направлении Нагорного Карабаха. «В результате обстрела шесть военнослужащих получили огнестрельные ранения. Об инциденте незамедлительно было проинформировано командование российским миротворческим контингентом», – информирует Telegram-канал «Sputnik Армения».

В четверг Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего в Карабахе. В Ереване обвинили Баку в обстреле, в результате которого шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения.

Защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что стрельба велась в направлении села Харав Аскеранского района Нагорного Карабаха. По его словам, азербайджанские ВС инициировали перестрелку сразу по нескольким направлениям.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



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