 

Как из рубашки свободного кроя сделать удобную куртку-бомбер. Очень простой способ разнообразить гардероб

14.10.2021, 23:06, Разное
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Женская рубашка большого размера может стать отличной базой для создания модной куртки-бомбера. Для реализации проекта понадобится минимум материалов. Работа не займет много времени. Результатом станет приятная обнова эксклюзивного дизайна.

Шаг за шагом

Вам потребуются такие материалы и инструменты:

одна рубашка с длинными рукавами; разъемная молния; трикотажная отделочная резинка; ножницы; портновские булавки; нитки; швейная машина.

В качестве объекта переделки подойдет и мужская рубашка, потому что после обновления положение застежки не будет играть никакой роли. С учетом сезона подбирайте плотность ткани. Для этого изделия подкладка не предусмотрена.

Выполните подготовительные работы. Отрежьте воротник, манжеты и переднюю планку с пуговицами и петлями. Если низ рубашки имеет фигурный край, выровняйте его по одной горизонтали. Обметайте открытые срезы.

Далее нужно измерить длину горловины, манжет на рукавах и нижнего среза рубашки. Отложите эти размеры на трикотажной резинке. Отрежьте эти кусочки. При этом учитывайте боковые припуски на швы. Допустим, если у вас длина горловины 20 см, вы должны отрезать заготовку длиной 22 см. Приколите резинку булавками к рубашке, приложив ее к лицевой части среза рукавов, низа изделия и горловины.

Пришейте резинку к горловине, рукавам и низу рубашки, используя швейную машину.

Теперь нужно пришить молнию. Разъедините ее и прикрепите портновскими булавками к правой и левой полочке с изнаночной стороны рубашки. Пришейте молнию к полочкам, используя швейную машину.

Стачайте боковые швы на манжетах, обрежьте нитки. Подкорректируйте концы молнии на горловине и в нижней части куртки. Нужно, чтобы все выглядело аккуратно. Отутюжьте куртку и примеряйте обнову!

Этим способом можно легко переделать старую рубашку в эффектную модную куртку.



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