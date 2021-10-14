 

Chanel запретила продавать больше одной сумки в одни руки в год и на это есть причина

14.10.2021, 23:04, Разное
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Модный дом Chanel решил ввести ряд ограничений, которые касаются сумочек. Издание Hypebeast говорит о том, что ограничения предполагают, что потребители смогут приобретать только по одной сумке из каждой коллекции ежегодно. Другие товары, например, кошельки и визитницы, можно будет покупать в количестве не более двух единиц в год.

Как выяснилось, такая санкция применима лишь в покупателям, проживающим в Южной Корее. Это предположение получило подтверждение от представителей торговой марки. Этот шаг направлен на сохранение эксклюзивности продукции на рынке Южной Кореи, чтобы помешать тем, кто занимается перепродажей изделий.

Chanel – не первая компания, которая вводит особые условия на приобретение своих изделий. Немногим ранее аналогичный шаг сделал модный дом Hermes. Он также ввел ограничения на продажу изделий – не более двух позиций на одного покупателя ежегодно.

Для обоих брендов люксовые сумки – это предмет роскоши, который был и должен оставаться выгодным инструментом для финансовых вложений.



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