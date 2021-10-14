Euronews – прощальный рейс — Alitalia стала новой жертвой пандемии

Созданная 74 года назад государственная итальянская авиакомпания Alitalia отправляется в прощальный рейс — она так и не смогла пережить последствий пандемии COVID-19 и растущей конкуренции со скоростными поездами. Менее трети её сотрудников смогут получить работу в новой компании ITA, при этом им на 40% урежут заработную плату, передаёт Euronews.

Завершается эпоха авиакомпании Alitalia — сегодня состоится последний рейс итальянского государственного авиаперевозчика под нынешним названием. Он соединит столицу Сардинии Кальяри и римский аэропорт Фьюмичино. С 15 октября рейсы будут продолжены под брендом ITA.

Alitalia, созданная 74 года назад, не смогла справиться с последствиями пандемии коронавируса — а также не выдержала конкуренцию со скоростными поездами на внутреннем рынке страны. За последние 20 лет правительство понесло около 13 миллиардов евро убытков, пытаясь удержать нацперевозчика на плаву.

Новая компания ITA (сокращённо «Итальянские авиаперевозки»), которая приходит на смену Alitalia, не собирается идти навстречу профсоюзам, которые вывели сотрудников на улицы в понедельник. Менее трети из 10,5 тысячи действующих сотрудников перейдут в ITA. Руководство авиакомпании также планирует сократить заработную плату на 40 процентов.

Дата выхода в эфир 14 октября 2021 года.