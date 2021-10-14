Мнение: Личный опыт борьбы с ковидом

Крымский историк Игорь Панюта (его статьи на тему гражданской войны в Крыму выкладывал не так давно в блоге) о личном опыте борьбы с коронавирусом, которым он недавно переболел. Как пишет Игорь, не прививался, не потому что "ковид-диссидент", а потому что "руки не дошли", о чем впоследвии пожалел. С другой стороны, сама прививка не гарантирует, что вы не заболеете. Как нам не так давно объяснил чиновник перед поездкой спортивной команды в Алушту, прививка она не про то, что вы не заболеете, а про то, что если заболеете, то болеть будете легче и меньше шансов отбросить копыта.

Личный опыт борьбы с ковидом

КАК И ОБЕЩАЛ — ДЕЛЮСЬ ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ БОРЬБЫ С КОВИДОМ.

Может понадобиться каждому.

Первое: ГДЕ ЛУЧШЕ ЛЕЧИТЬСЯ: ДОМА ИЛИ В БОЛЬНИЦЕ ?

Зависит от многих параметров.

Если есть отдельная квартира и можно не бояться заразить близких – то лучше ДОМА.

НО! Это только в том случае, если ты найдешь в себе силы обратить на себя активное внимание докторов, а они назначат качественное лечение, близкое к тому, что ты получишь в больнице.

Не стесняться использовать вовсю телефон, вызов скорой, если ситуация вышла из под контроля.

РИСКНИ, ЕСЛИ ТЫ МОЛОД и чувствуешь, что сценарий развития болезни не выходит за пределы "старого, доброго" ОРВИ.

НО! Не рискуй близкими!!!

Далее, очень важно: старайтесь не "вестись" на приглашение в больницу, мол врачи "зашиваются". (А это святая правда, врачи не успевают) Я "повелся". Сначала вызвал врача на дом, потом пошел по доброму телефонному приглашению в "отдельный кабинет" Первой Городской Больницы Севастополя.

Увидел толпу людей в очереди (часа на 3 сидения, где я бы заразил еще кучу народа). Естественно, я немного разозлился и пошел к глав-врачу.

После хождения еще по двум кабинетам, мне оформили больничный и сделали мазок. На все ушло полчаса. Но если бы я покорно ждал своей

очереди, провел бы в больнице раз в 5 больше времени.

ОТСЮДА МОРАЛЬ: без хамства и "распихивания" друг друга локтями, можно

вполне защитить свои законные интересы. Врачи, как правило все понимают и идут навстречу.

Результата сказали ждать до 3 дней. Но "обрадовали" на следующий: КОВИД!

Второе: ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО СУДИТЬ О ЕГО СЕРЬЕЗНОСТИ.

Увы, за 4 дня лежания дома я заразил еще двух близких и чтобы прервать цепочку, было решено всем отправляться в больницу.

Но иллюзии, что "вот-вот" дело пойдет на поправку, не покидали все 4 дня.

Такая вот подлая болячка.

Вспоминаю, что первые, самые легчайшие признаки заболевания (которые при других условиях могли быть просто признаками усталости от работы, стрессов и т.п.) появились за неделю. НИКАКИХ ПОТЕРЬ ЗАПАХОВ, НИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. Просто как то "обрыдло все". Просто немного ломило колени, мысли какие то кислые… Кто из наших современников не может похвастаться тем же…

Дальше все стало напоминать банальный грипп. И тут главное не обмануться.

Многие читатели наблюдали в разное время из окна поезда, как медленно и неуловимо для глаз расходятся колеи железнодорожных путей. Вот казалось бы один путь… А вот их уже 2, а после железнодорожной стрелки и сомнения исчезают… Так с обычным гриппом, ОРВИ и КОВИДОМ…

Запахи действительно радикально исчезли для меня, но только на третий день после официально поставленного диагноза. Сильно трансформировалось и восприятие вкусовой гаммы. Видимо вкус и запах как то связаны. Соленое, сладкое и горькое приобрели "топорные" оттенки.

Особо надо сказать о температуре.

Большинство из тех, с кем я общался в больнице не мучались высокими температурами.

Но подлость КОВИДА в том, что организм просто ВЫЖИГАЕТСЯ, "слабеет" и при достаточно умеренной температуре. У меня днем было от 37,1 до 37,5. Ночью – до 38,3.

При ОРВИ мой опыт заставлял ждать, что такая неприятная хрень будет длится 3 дня. На 4 день идет резкое улучшение. Еще через 2-3 дня ты начинаешь быстро поправляться. Примерно на такой сценарий надеялся и я в этот раз. Но не тут то было!

Я начал резко слабеть при дневных температурах. (и большинство из тех, с кем я говорил испытывало те же процессы). И все это идет по линии самых неожиданных частей организма. В основном – легкие. Но и давление, и сердце и кровь.

Очень доставало царапающее ощущение где то в районе ниже гортани. Начали слабеть желудок, кружиться голова. Но ни традиционного для меня насморка, опухших глаз, ни болей в горле просто не было.

В общем я понял, что в моем случае "рельсы разошлись" с ОРВИ достаточно радикально и надо ехать в больницу.

Третье: КАК МОЖНО ОПИСАТЬ ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ ОДНИМ СЛОВОМ?

Это слово: ОЖИДАНИЕ.

С 5:30 утра и до позднего вечера ты ОЖИДАЕШЬ.

Ожидаешь уколов и таблеток с утра. Ожидаешь в небольшой очереди, чтобы занести в журнал собственные: давление, температуру и другие параметры. Ожидаешь (если не повезло) когда тебя отстегнут от системы, чтобы сходить в туалет. Ожидаешь обхода врача, теплой воды, чтобы постирать белье. Ожидаешь результатов тестирования. Ожидаешь новой порции таблеток (весьма большой и дорогой порции) и пробы крови из вены.

Если бессонница, ты волнуешься за родственников, так же попавших в больницы, но которым хуже, чем тебе. Тогда ожидание нового дня, когда можно вытеснить страхи реальными задачами, превращается в бесконечную резину.

Во главе ожидания – момент выписки.

Естественно, ожидаешь (причем с вожделением) приемов пищи.

Четвертое: А КАК ЖЕ НАС КОРМИЛИ?

А черт возьми, неплохо кормили! Особенно, если вспомнить времена пребывания в больницах Украины.

Единственно, что все в основном пресное, диетическое. Так, что даже будучи сытым, ты хотел еще чуть-чуть . Очень помогает обычная третьесортная салями или сало, сыр в качестве "передачи с воли". Вкус то теряется не так сильно как запах. Поэтому от кусочка колбаски остается только ощущение СОЛИ! А это именно то, что надо!

А густой кефир, который давали перед сном (в качестве четвертого приема пищи!!!) почти пробивал "запахо- вкусовую блокаду"!

Попал я в "Инфекционку", о которой говорили много разного в период ремонта и открытия. (НА ФОТО)

Все почему то писали о модульных корпусах. Но я попал в обычный свеже-отремонтированный корпус – "сталинку".

Могу сказать следующее: Пока ремонт недавно сделан, какие либо недочеты – не очень видны глазу. А на более серьезные обобщения я решусь в заключительной части статьи.

Пятое: ОБ ОТНОШЕНИИ МЕДПЕРСОНАЛА

"Плохое" или "хорошее" – так вообще ставить вопрос неправильно.

Мы имеем дело с неким сообществом, с большим количеством заболевших, врачей, ученых, чиновников. Причем, они могут переходить из одной категории в другую.

Речь идет о сотнях тысяч людей, которые накапливают опыт и практические приемы деятельности. Этот опыт отливается в жесткий регламент, в последовательность действий по поддержанию процедуры лечения, поддержания функционирования больниц.

Большинство людей при этом честно выполняют долг. При этом, могут ли у кого то сдать нервы? Да!

Могут ли опуститься руки из-за проблем в семье, низкой зарплаты, (представьте себе, для нижнего звена медперсонала мало что изменилось в лучшую сторону) или из-за большой нагрузки.

Да!

Но при этом отработанная круговерть действий пострадает мало.

Можно, конечно, представить, что где то в глухом медвежьем углу бардак в больнице превысит мыслимые размеры. Тогда рано или поздно в дело вступают другие регуляторы…

На практике у нас это выразилось в том, что при росте количества заболевших в моем корпусе ПОЧТИ НА ТРЕТЬ за неделю, кололи и "кормили таблетками" нас согласно регламенту. При тяжелых случаях лечили больных очень дорогими лекарствами. И никто не намекал: "Принесите мол…"

Еду давали в срок и качественную. Туалеты были чисты. Хотя 2 туалета на 75 человек это как то маловато…

Что касается "психологии и политики", связанной с ковидной эпопеей, то об этом – в заключительной части материала.

Выводы делаю не только на основании статей, а на основании личного опыта и размышлений. Поэтому все спорно.

Итак, шестое:

Очень много писалось о том, что проклятый вирус поражает самые разнообразные органы (по принципу наибольшей уязвимости).

Спорить не буду, но по моим наблюдениям значительной части пациентов после болезни не помешала бы и легкая психологическая реабилитация.

А это уже не непосредственные причины влияния вируса, а влияние условий социума.

Что очень напрягает заболевшего? Во первых то, что организм выходит из под контроля хозяина (фиктивного или реального контроля).

Во вторых, при лечении это ощущение потери собственного организма усугубляется действиями медперсонала. И спасибо им за это. Они спасают тысячи жизней.

Но когда тебя как шаурму парят, жарят, начиняют непонятным содержимым, переворачивают с боку на бок – любой нормальный человек испытывает стресс. Для большинства он проходит без следа, для кого то (особенно пожилых) – увы, нет.

С "воли" мы попадаем в больницу, оставив кучу нерешенных проблем. В основном, социальных (карьера, заработок, состояние близких). Поскольку в наше время эти проблемы обостряются, человек осознает себя дезертиром. Вопрос, "Что я тут делаю" – не дает покоя.

Еще несколько лет назад, тем более, при господстве принципов советского здравоохранения, проблема временного выключения из социально-экономической жизни воспринималась не так болезненно. (Речь разумеется идет о сравнении сопоставимых условий по серьезности заболевания)

Многие сегодня из-за этого отказываются ложиться в больницы, что не идет на пользу. Практически "медицинским фактом" является то, что избыточная смертность (исчисляемая многими десятками тысяч человек) вызвана данными причинами.

Дополнительный градус в развитие проблемы добавили так называемые "майские указы" 2012 г. президента Путина.

Даже очень лояльные материалы из интернета практически признают крах большей их части.

Идея была переложить на местные бюджеты формальное резкое повышение зарплат бюджетников. (Гл. образом врачей, учителей)

Власти пошли по пути увеличения нагрузок, объединении ставок и САМОЕ ПЕЧАЛЬНОЕ – ликвидации койко-мест, и соответствующих должностей в сфере, которая сегодня спешным темпом (И ПОЭТОМУ ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ) вновь возрождается из-за КОВИДа.

В итоге с 2013 по 2019 год число младших медработников сократилось в 2,6 раза — до 265 тыс. человек, среднего персонала — до 1,314 млн, врачей — до 704 тыс. человек, зафиксировал Росстат. При этом инфекционистов по сравнению с 2011 годом стало меньше на 10%, сейчас в России их всего около 7 тыс.

(https://www.rosbalt.ru/russia/2020/04/12/1837852.html)

Мы видим сколь убог общий уровень политической и экономической элиты России, и уровень принятия ею управленческих решений.

Однако, только ли в этом дело?

После мирового кризиса 2009-2011 гг Путинские либеральные реформы всего лишь шли в общем потоке с "ужиманием социальной сферы" по всему миру!

Одно дело говорить, что: "капитализм наступает на права трудящихся". Обычно это не вызывает острой реакции угнетенных. Действительно, а когда капитализм не пытался делать это!?

И совсем другое дело, чувствовать как этот капитализм, обогащая узенькую группу бизнесменов от медицины, бьет по тебе, по здоровью твоих близких, забирается к тебе в кошелек, лишает надежд и перспектив. И делает это здесь и сейчас.

https://vk.com/alter_tiera?w=wall-77412543_9154 – цинк

С койко-местами самое то, сначала несколько лет "оптимизировали" количество в рамках мед-реформы, а в последние 2 года в авральном порядке наращиваем число. В особо жесткие периоды вспышки ковида койко-места приходилось отбирать у обычных больниц под инфекционные (например, когда я лечил глаз в 1-й горбольнице, отделение офтальмологии переселили в другой корпус, а все отделение переоборудовали для больных ковидом).

Все как обычно – пока жаренный петух не клюнул, особо и не чесались под мантры про оптимизацию. Зато теперь и доп.выплаты медикам начались, и строительство новых инфекционных больниц, и военные ковид-госпиталя, увеличение числа койко-мест и т.д. и т.п. Сначала создаем проблему, а затем героически преодолеваем.

Относительно же хорошего качества работы севастопольских врачей вполне могу подписаться, все случаи, когда соприкасался с городской медициной, оставили в целом позитивные впечатления – все что надо вылечили, дополнительные расходы (помимо полиса) были минимальные, оснащение учреждений по сравнению с украинскими временами выросло (хотя там объективно еще есть куда стремиться в вопросах нового оборудования).

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