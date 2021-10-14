 

Жертвы и подонки – Личное мнение

14.10.2021, 22:46, Разное
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Стоило мне обратить внимание, что Константин Богомолов молчит не высказывается в поддержку жены, как он вдруг заговорил.

https://t.me/lenamiro/9934

Суть заявления, несмотря на его многословность, сводится к одному слову: подонки.

Кто подонок?

По мнению Костика, подонки — это все те, кто не верит, что жертвами ДТП в Сочи стала Собчак и её водитель.

Те, кто видит странности в этом деле. Кто помнит высказывания Ксении по поводу того, как она контролирует свои поездки. Кто задаётся вопросами, где записи видеорегистратора из автомобиля. И так далее — странностей очень много.


Фото: Соцсети

Посыл Богомолова — это хрестоматийное инстаграмное «нам завидуют».

С нами хотят свести счёты. Нас учат, читают нотации. Нам мстят. Дождались, подонки, выбрали момент, когда мы — жертвы.

А вот я не считаю жертвой Ксению. И водителя, который всю жизнь ездил улиткой, а потом вдруг сорвался на встречку, я тоже не могу назвать жертвой.

Жертва — это молодая женщина, чья дочка осталась без матери. И девочка эта — тоже жертва. И водитель Фольксвагена, который неизвестно ещё в каком состоянии. И вторая женщина в машине — тоже жертва.

Все они — жертвы вседозволенности тех, кому закон не писан. И не стоит примазываться к ним, называя себя жертвами.

Я так считаю. А вы? Считаете себя подонками?

Источник: Лена Миро



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