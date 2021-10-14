Мнение: «Единую Россию» пытки не беспокоят?

Видеозаписи пыток в ФСИН взволновали многих. Но только не «Единую Россию».

Депутаты от КПРФ предложили провести парламентское расследование. Мол, «учитывая широкий резонанс и регулярный характер сообщений о подобных нарушениях», комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции должен обратиться с запросами в министерство юстиции, Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Но «Единая Россия» инициативу не поддержала. Мол, Минюст уже начал проверки, а Следственный комитет возбудил около 20 уголовных дел. Поэтому в парламентском расследовании необходимости нет.

В результате 96 депутатов поддержали предложение коммунистов, но 261 высказались против. А один депутат и вовсе воздержался.

Выходит, что «Единую Россию» пытки в ФСИН не беспокоят?

На снимке: Саратовская область, областная туберкулезная больница ФСИН, в отношении сотрудников которой возбуждены уголовные дела за пытки осужденных. Фотография отсюда.

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