В Зимбабве религиозные лидеры убеждают людей в том, что вакцинация от COVID-19 – это не акт сатанизма

В ЮНИСЕФ отметили, что около 2,5 млн зимбабвийцев являются прихожанами Апостольской церкви или “пятидесятниками”. В стране проживает около 15 млн человек. Последователи этой церкви весьма скептически относятся к прививкам от COVID-19, они верят в спасение молитвой, святой водой и камнями. Однако они признали мыло и маски защитой от коронавируса, пишет агентство.

Один из проповедников по имени Кудзанай Мудзоки сказал, что приложил немало усилий, чтобы заставить верующих просто послушать о вакцинах. Обычно они убегают или прячутся в кустах, сказал он.

В Зимбабве полностью вакцинированы 15% населения, этот показатель больше, чем во многих других африканских странах, но страна значительно отстает от уровня США и Европы, сообщило Associated Press.

Среди религиозных людей есть те, кто хочет вакцинироваться, но они боятся осуждения соратников и лидеров общин. Прихожанин Апостолов и выступающий за вакцинацию Александр Чипфунде сказали, что в такой ситуации лучше будет сходить в больницу, сделать прививку и не говорить об этом.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным минздрава Зимбабве, по состоянию на 5 октября 2021 года в стране зарегистрировали более 131 тыс. больных COVID-19, из них 124 тыс выздоровели, а 4,6 тыс. умерли. Первую дозу вакцины против коронавируса в стране получили 3,1 млн человек, а 2,3 млн завершили вакцинацию.

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