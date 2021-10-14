«Люди думают, что я принесу в школу фаллоимитаторы»

В Петербурге школьная учительница потеряла работу из-за блога о секспросвете. «Новая» с ней поговорила.

Молодую преподавательницу биологии в школе при Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Ольгу Щеголеву вынудили уволиться из-за секс-блога для взрослых, который она вела в Instagram. По словам Щеголевой, так администрация школы отреагировала на жалобы родителей: сначала учительнице пришлось удалить и отредактировать некоторые посты, а позже — написать заявление об увольнении.

Ольга Щеголева. Фото из соцсети

— Как давно вы работаете в школе и когда появился блог?

— Я преподаю в школах с 2014 года, но у меня был двухгодичный перерыв — как раз в то время я создала блог. И это моя первая школа с момента создания блога. К моей педагогической деятельности ни у кого раньше не было претензий, потому что я хорошо знаю биологию, замечательно преподаю и люблю детей.

— Что конкретно вы преподавали в школе? И с детьми какого возраста работали?

— С 5-го по 11-й класс. И тема полового созревания, половой системы есть только в восьмом классе. Конечно, строение других половых систем проходят и раньше, это начинается с цветов и там тоже есть половые органы — мужские и женские. Дальше в курсе зоологии это разбирается — от червей до млекопитающих. Конечно, дети знают слова «пенис» и «вагина», «влагалище», «яичники». Вы можете открыть любой учебник и убедиться в этом.

Но я не работаю с детьми (по теме секс-просвещения. — Авт.) без запроса родителей.

Меня можно попросить сделать отдельный урок про контрацепцию, менструацию, про гигиену — такие общие вещи. Но я не рассказываю детям про техники и практики [cекса], нет.

Это темы блога для взрослых.

Просто родителям не понравилось, видимо, что дети могут увидеть это со стороны учителя. Хотя ответственность, конечно, за потребляемый [детьми] контент несут они.

— Что конкретно возмутило родителей?

— Они испугались, что дети могут увидеть мой блог. Но он у меня 18+, там есть фильтр, и даже не все взрослые иногда понимают, как на него подписаться, если не выставлен год (речь идет о годе рождения пользователя в профиле cоцсети. — Ред.). Соответственно, дети, которые на меня подписываются, они обманывают этот фильтр. Но я ничего больше со своей стороны не могу сделать. Только предпринять все, что может предпринять инстаграм.

— Что произошло дальше?

— Родители написали жалобу ректору [консерватории], кинули фотографии из моего аккаунта. И конечно, когда человек получает абсолютно вырванные из контекста вещи из блога 18+, он находится в шоке…

— Как отреагировало руководство школы?

— В администрации сначала мне предложили просто убрать некоторые посты, которые не устраивали родителей. Я их удалила, переработала и выложила заново — в таком виде, который должен был более-менее устраивать. Но родителей, видимо, не удовлетворила моя позиция: я не собиралась закрывать блог и прекращать свою деятельность. В итоге стало понятно, что для школы это не является приемлемым. Что учитель должен иметь определенный моральный облик, и я в него не вписываюсь.

— А дети как-то отреагировали на ваше увольнение?

— Да. Дети подписали бумагу четырьмя классами или больше — о том, что они не хотят, чтобы я уходила. И на следующий день администрация передумала, заявила, что я могу свое заявление [об увольнении] забрать. Но из-за того, что медиация этого конфликта так и не была проведена с родителями, я не могла знать, когда на меня нажалуются в следующий раз. То есть хорошо, я заберу заявление, а через неделю эта история повторится снова?

— Почему вы сначала закрыли, а потом снова открыли свой блог?

— Я хотела прожить последнюю неделю, чтобы меня оставили в покое, — провести последние уроки, с детьми побыть. Потом (после огласки всей истории. — Ред.) ко мне постучалось столько людей, что держать блог закрытым было уже странно. Я ведь ушла из школы для того, чтобы поддерживать свою деятельность. А всю эту ситуацию надо просто пережить…

Вы знаете, я сейчас посмотрела репортаж на «России 24», и у меня волосы дыбом встали просто. Я очень стыжусь, что мое лицо рядом с [Владимиром] Соловьевым, потому что это просто провал.

— К слову о федеральных каналах: вы же сами могли догадаться, какая позиция оттуда транслируется по поводу секс-просвета, особенно со стороны школьных учителей…

— Понимаете, когда я говорю, что занимаюсь секс-просветом, люди думают, что я принесу в школу фаллоимитаторы и научу детей что-то делать. Но это не так! Я учу контрацепции, рассказываю про строение половой системы…. Я не сексолог, не таролог — я биолог и психолог, я преподаю научную информацию.

Проблема в том, что некоторые родители считают, что учителя должны существовать без личной жизни, они не могут ничем заниматься помимо школы —

это должны быть такие монахини и монахи, которые видят своим смыслом жизни только преподавание. Я не такой человек, у меня много различных интересов.

— Планируете снова устраиваться в школу?

— Нет, и меня теперь ни в одну школу не возьмут работать. Я планирую пережить сейчас то, что происходит, а потом уже посмотреть, как пойдет.

Галина Кандинская,

специально для «Новой»

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