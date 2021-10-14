Британские эксперты по безопасности пожаловались на Android

Тревогу начали бить эксперты по кибербезоавсности из Великобритании и Ирландии. Они утверждают, что смартфоны, работающие на самой популярной в мире операционной системе Android, собирают персональные данные пользователей. Более того. Мобильные устройства отправляют информацию третьим лицам.

При этом данные действительно важные, отмечают специалисты. Вместе с серийным номером в одном пакете идут ID, а также сведения об аппаратном обеспечении.

Узнав о том, что такая информация попала в сеть, представители Google заняли оборонительную позицию. Они все отрицают, говорят британские специалисты. И это не удивительно, ведь в том случае, если факты получат подтверждения. Придется рассказать, почему нарушается политика конфиденциальности.