Компания Anker выпустила умные очки с наушниками

Состоялась презентация новых умных очков, выпущенных в компании Anker. Свежая модель Soundcore Frames отличается тем, что в ней также встроены наушники.

Это очень удобно, говорят разработчики. У современных смарт-очков пока не так уж много полезных функций. А тут – два в одном! Совместить данное устройство с гарнитурой было не так уж сложно, поскольку дужки очков все равно прилегают к ушам.

Также внутри гаджета встроена батарея, обеспечивающая неплохой период автономной работы. И есть микрофон. Так что можно вести разговор, связав очки со смартфоном. Кстати, и выглядят умные очки как самые обыкновенные. Так что вы, надев их, не будете выделяться из толпы, что для многих пользователей также немаловажно.