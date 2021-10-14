 

Красотка Мадонна уже не та: Клетки стволовые вкололи

14.10.2021, 22:20, Разное
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Много лет назад Мадонна была настоящей красоткой, чьей внешностью восхищались миллионы людей по всему миру. Благодаря своему таланту красотка смогла добиться успеха в сфере музыки и стать одной из самых известных артисток мира.

В последние несколько лет в сети часто всплывают фотографии блондинки без макияжа и фильтров. Поклонники в шоке от того, как сильно меняется 63-летняя исполнительница. Многие замечают у нее морщины, прыщи и мешки под глазами. А недавняя фотография, на которой видно растолстевший живот, буквально всполошила общественность.

“Если бы она рассказала, как она систему питания новую использовала, можно было бы предположить. Я не думаю, что у нее проблемы с питанием. У Мадонны диетологи мирового уровня. Я не думаю, что плохо кормят и не следят за этим вопросом”, – ответила Марина Макиша на вопрос корреспондента “Дни.ру” об образе жизни звезды.

Причиной могли стать хирургические вмешательства. Диетолог сомневается, что дело в отсутствии тренировок или правильного питания, потому что знаменитость всегда четко за этим следила.

“Скорее всего это последствия приема каких-то препаратов, косметологические процедуры или операции, может, клетки стволовые вкололи. За телом Мадонна следит, тренировки у нее регулярные были всю жизнь. Скорее всего ее ведет профессиональные диетолог”, – подытожил врач.



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