Делегации РФ и США обсудили в Женеве выполнение ДСНВ

Делегации РФ и США продолжили обсуждение в Женеве практических вопросов, связанных с выполнением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«С 5 по 14 октября в Женеве состоялась девятнадцатая сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ. Делегации РФ и США продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с выполнением договора», – приводит текст сообщения ТАСС.

Напомним, 5 октября в Женеве начала работу двусторонняя консультативная российско-американская комиссия по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В мае РФ обвинила США в нарушении ДСНВ-3 по числу носителей ядерного оружия. США выразили готовность ответить на претензии РФ по нарушению ДСНВ-3.

В апреле РФ и США впервые после продления ДСНВ-3 обменялись данными об арсеналах. На 1 марта 2021 года у РФ было развернуто 517 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков, у США – 651. У РФ на этих носителях располагалось 1456 боеголовок, у США – 1357. Также РФ располагает 767 развернутыми и неразвернутыми пусковыми установками, у Соединенных Штатов таковых 800.

Напомним, 3 февраля РФ и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3, который был подписан в 2010 году. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ.