Общество: Зачем РФ амнистировала сотни тысяч мигрантов из Средней Азии

МВД подверглось жесткой критике в Госдуме. Депутаты из разных фракций неодобрительно восприняли новость об амнистии сотен тысяч мигрантов, ранее высланных из РФ за правонарушения. Среди возмущенных парламентариев – лидер эсеров Сергей Миронов и вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой. Ряд экспертов, впрочем, одобрили решение МВД. Так надо ли Москве разрешать въезд ранее депортированным мигрантам?

В Госдуме в четверг резко осудили решение МВД простить мигрантов, которым ранее был запрещен въезд в нашу страну. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подчеркнул, что амнистия – это вообще исключительная прерогатива парламента. Решение позволить вернуться мигрантам, совершившим административные правонарушения, депутат счел пренебрежением по отношению к российским законам.

«Если будем вытирать ноги о собственное законодательство и решения, принятые органами власти, какие выводы сделают те же мигранты, как они будут относиться к такому государству и его требованиям?», – задался вопросом парламентарий. «У нас забот хватает с теми гастарбайтерами, кто уже на нашей территории. Теперь в этот криминальный костер хотят еще подбросить дровишек, видимо, чтобы занялся настоящий пожар. Я призываю главу МВД РФ Владимира Колокольцева разобраться в сложившейся ситуации и дать оценку действиям своих подчиненных», – сообщил он радиостанции «Голос Балтии».

К сокращению потока мигрантов до минимума призвал и депутат Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР), он требует создавать рабочие места для соотечественников, а не приезжих. «Ошибочное и крайне вредное решение! Надо не «миграционные амнистии» проводить, а масштабную миграционную оптимизацию», – цитирует «Регнум» законодателя. Вице-спикер Петр Толстой («Единая Россия») в своем Telegram-канале призвал не путать «наших бывших сограждан» с обычными гастарбайтерами, приехавшими не на родину, а на заработки. По мнению вице-спикера, приезжие, которые нарушают российские законы, «должны быть быстро депортированы, и пусть о них болит голова в тех странах, куда они отправляют заработанные у нас деньги».

О том, что МВД амнистирует сразу 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее было запрещено возвращаться в Россию, ранее сообщило посольство республики в Москве. По версии посольства, первый замглавы ведомства Александр Горовой объявил о таком решении на встрече с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым. Амнистия не относится к тем, кто был депортирован на основании решений судов, уточняется в посольстве.

Самые первые, неофициальные данные об амнистии появились еще 8 октября. Глава Федерации мигрантов РФ (ФМР) Вадим Коженов сообщил на YouTube-канале этой организации:

«Путем достаточно долгих и сложных переговоров удалось договориться, и 150 тысяч граждан Таджикистана, и 150 тысяч граждан Узбекистана были амнистированы».

Далее Коженов разъяснил целевой аудитории, что амнистия распространяется лишь на тех мигрантов, решения о выдворении которых принимали органы МВД, но не суды. Он посоветовал мигрантам проверять на сайте МВД информацию о своих статусах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на заданный ему вопрос о мотивах амнистии, ответил, что решение принималось не в Кремле. «Это не вопрос для администрации президента, это вопрос для наших миграционных властей и для МВД», – цитировал ТАСС Пескова.

Тем временем, само МВД РФ сообщение об амнистии оставило без комментариев. Также не нашлось официального подтверждения данным по поводу мигрантов из Таджикистана.

В отличие от депутатов, эксперты не были столь единодушны. «До того, как разразилась пандемия, в РФ было 2,3 млн иностранцев, приехавших на заработки. К весне этого года число мигрантов упало до 1,7 млн», – напомнил Юрий Московский, глава комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство».

«Так что причина амнистии проста – нехватка рабочих рук. Есть производственные цепочки, о существовании которых мы даже не подозреваем. Многие люди выполняют определенные роли в этих цепочках. Если цепь разрывается, все рушится», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Амнистированные мигранты совершили незначительные административные правонарушения. С одной стороны, они уже есть в базах данных МВД, что облегчит контроль за их деятельностью в России/ C другой стороны, они обладают опытом работы в нашей стране», – считает эксперт по трудовой миграции группы компаний «Аксиома» Дмитрий Исповедников. «В краткосрочной перспективе решение МВД – необходимое, обусловленное острой нехваткой рабочих рук в сферах строительства и сельского хозяйства на определенных позициях, которые не занимают внутренние трудовые ресурсы», – считает Исповедников.

Надо отметить, что похожие решения Москва принимала и раньше. В тех случаях речь шла о правовой амнистии для мигрантов-нелегалов, находившихся внутри РФ – и одновременно об открытии въезда для ранее депортированных по решению МВД.

Так, в марте 2017 года президент Молдавии Игорь Додон сообщил о решении Москвы провести такую амнистию. Она распространялась на 250 тысяч граждан республики, которые находились в РФ с нарушением сроков – и на 17,5 тысяч молдаван, которым запретили въезд в Россию из-за административных правонарушений. В 2018-2019 годах аналогичные поблажки российское государство делало и для мигрантов из Киргизии. Как отмечал «Военно-промышленный курьер», в обоих случаях правом на амнистию воспользовались примерно по 100 тысяч нелегалов и «полулегалов».

Московский считает, что разовых миграционных амнистий вообще недостаточно. С его точки зрения, следует отменить положение о том, что за два любых, часто мелких административных правонарушения (перешел не там улицу, просрочил регистрацию и т.п.) иностранцев выдворяют за пределы России. По его мнению, депортация за явные правонарушения правомерна, но выдворение в административном порядке, причем нередко без решения суда, – это слишком. «Когда все это только вводилось, изначально думали, что где-то 300-400 тысяч человек выдворят за 10 лет. А сейчас, наверное, 3,5 миллиона выдворений было, что нанесло колоссальный ущерб экономике, престижу, безопасности России, связям и гуманитарным отношениям», – посетовал собеседник.

Властям следует стимулировать в первую очередь «развитие форм организованной миграции, то есть проведение организованных наборов иностранной рабочей силы», добавил Исповедников. «Если ответственность за поведение мигрантов возлагается на работодателя, то шансы совершить серьезное правонарушение гораздо меньше, чем если бы они въезжали в страну стихийно и в индивидуальном порядке», – полагает эксперт.

Иной точки зрения придерживается гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. По его мнению, следует не поощрять бесконтрольный или даже централизованный завоз гастарбайтеров, а напротив – ограничивать. «Упор надо сделать на качество. Кто нам нужен? Более образованные мигранты, способные подтвердить уровень своего образования», – подчеркнул собеседник. На его взгляд, миграцию следует перевести на коммерческую основу, – например, обязать приезжих платить за въезд в Россию. «В условиях, когда появляются сообщения о целой индустрии взяток в органах миграции, необходимо вводить соответствующие жесткие государственные критерии», – отметил Лепехин.

С критикой миграционной амнистии выступили и в президиуме Совета при президенте по правам человека (СПЧ). «Эти 300 тысяч человек – это что, великие математики или физики, которые нам нужны для «оборонки»?», – сообщил порталу News.Ru член СПЧ глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Поощрение массового въезда гастарбайтеров опасно и с демографической точки зрения, со своей стороны добавил Лепехин. «В РФ меняется этнический состав. Русских сейчас меньше 70 процентов, и, конечно, есть опасения, что русское население будет снижаться и дальше», – указал эксперт.

Лепехин обратил внимание на данные, которые были озвучены на IV Международной конференции «Женское лицо миграции», состоявшейся в начале октября в Москве. Среди граждан стран СНГ, получающих разрешение на работу в России, около 20% составляют женщины. Среди трудовых мигрантов из Киргизии – одного из основных поставщиков рабочих рук в РФ – доля женщин поднялась до 50%. По мнению Лепехина, появление большего числа мигранток «замазывает» демографический спад. Но, если демографическая ситуация еще может улучшиться, то социальная, с другой стороны, стать еще более напряженной.

Тем временем, в РФ хватает и таких мигрантов, что мечтают поскорее выбраться из России. Как сообщил в четверг «Спутник», компания «Железные дороги Узбекистана» пообещала до конца октября организовать четыре поезда сообщением Волжский (Волгоградская область) – Ташкент. На этих составах на родину вернутся граждане республики, застрявшие в РФ из-за пандемии.

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