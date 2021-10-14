Снова мама: актриса Ирина Медведева сообщила о второй беременности и посоветовала девушкам не бояться обзаводиться потомством

39-летняя актриса Ирина Медведева, которая обрела известность благодаря сериалу «Клуб», сообщила своим поклонникам хорошую новость. Артистка беременна вторым ребенком. Скоро в ее семье будет пополнение.

Вторая беременность

На своей страничке в Instagram Медведева выложила свой снимок с округлившимся животом. Женщина призналась, что фото сделано много месяцев назад.

Однако представленные на снимке радостные эмоции ее переполняют и по сей день. С каждым днем ожидание малыша и испытываемое от этого счастье только усиливаются.

Ирина призвала всех женщин, которые уже находятся в «волшебном положении», не бояться предстоящих метаморфоз с телом. Не стоит переживать по этому поводу. Нужно просто наслаждаться текущим моментом.

В конце поста Медведева обратилась к мужчинам. Она попросила представителей сильной половины человечества беречь женщин и подчеркнула, что они очень нуждаются в их внимании и заботе.

Напомним, что в 2018 году актриса вышла замуж за Гийома Буше – известного французского предпринимателя. В 2019 году Медведева родила бизнесмену сына. Сейчас счастливые родители с нетерпением ждут прибавления. Пол ребенка пока не раскрывается. Больше всего Ирина известна зрителям по участию в кинопроектах «Кадетство», «След» и «Клуб».