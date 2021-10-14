Макияж на осень, который хочется повторить. Варианты от повседневного до яркого

Лето позади, жара уже давно спала. Осень – это время возвращения к яркому макияжу. Можно больше не бояться, что косметика потечет с лица из-за жары. Это время ярких и насыщенных цветов, теплых и согревающих оттенков. Какой макияж выбрать? Подскажем несколько вариантов для создания модного образа – от самых ярких до повседневных.

Неоновые тени

Неоновые тени – главный хит нынешнего сезона. Они подойдут как для вечернего, так и для повседневного образа. Не переусердствуйте с тушью и избегайте яркой помады, чтобы не перегрузить макияж. Тени могут быть глянцевыми или матовыми, но именно они должны стать центром вашего образа.

Естественное сияние

Этой осенью популярен естественный макияж. Поэтому не спешите наносить на лицо много косметики. Ограничьтесь легким тональным кремом, дополните его несколькими штрихами хайлайтера. На губы можно нанести коричневато-розовую помаду, а на ресницы – легких слой туши. Вуаля – естественный макияж на каждый день готов!

Кислотные стрелки

Яркие и кислотные цвета – это главный тренд этой осени. Его повсеместно перенимают молодые девушки, которые не боятся экспериментировать. Если цветные тени кажутся вам скучными, прорисуйте на верхнем веке кислотные стрелки. Выбирайте розовую, желтую, зеленую, голубую или оранжевую подводку, и вы не прогадаете. Опять же следите за тем, чтобы помада, румяна и тени выглядели максимально естественно. Иначе вы переборщите с цветом.

Возвращаемся в лето

Лето осталось позади, но ничего не мешает вам использовать яркие краски в своем макияже. Желтый, зеленый и голубой – эти традиционно летние цвета будут популярны и нынешней осенью.

Крылатые стрелки

Если простые стрелки кажутся вам скучными, используйте цветную подводку. Если вам и этого недостаточно, прорисуйте к ним огромные крылья-кончики. Этот тренд особенно популярен у пользовательниц TikTok и больше подходит для вечернего макияжа.

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Ягодные оттенки

Если вам не нравятся кислотные цвета, осень – это отличное время, чтобы вернуться к классическим глубоким оттенкам. Например, особенно популярны сегодня ягодные и винные помады и румяна. Они отлично сочетаются с темной подводкой или выразительными ресницами.

Персиковый взрыв

Персиковые помады такие же теплые, как и пожелтевшая листва, которая окружает нас повсюду. Они идеально подходят для создания повседневного макияжа. Выбирайте персиковые тени или румяна – они придадут коже здоровый румянец.

Фиолетовые тени

Этой осенью будут особенно популярны насыщенные и глубокие оттенки. При этом дизайнеры делают ставку на неоновые цвета, и визажисты их поддерживают. Поэтому сегодня так популярны насыщенные фиолетовые оттенки. Сочетайте тени с густой помадой и жирной подводкой, чтобы создать выразительный макияж глаз. Фиолетовые оттенки хороши тем, что идеально сочетаются с любым цветом глаз.

И такая же помада

Фиолетовый смело можно назвать главным цветом этого сезона. Его можно наносить не только на веки, но и на губы. Фиолетовая помада больше не будет смотреться вычурно и нелепо. Наоборот, ее можно использовать даже для создания повседневного макияжа.

Сочетайте ее с выразительным макияжем глаз, если хотите оказаться в центре внимания. А если фиолетовый кажется вам слишком ярким, замените его на бордовый. Это тоже классический осенний оттенок.