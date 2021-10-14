 

Мнение: “Арчеринг” в Конгсберге

14.10.2021, 21:54, Разное
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По вчерашнему "арчерингу" https://colonelcassad.livejournal.com/7133641.html в норвежском Конгсберге.

1. Задержанный преступник оказался 37-летним датчанином. В Конгсберге он прожил 6 лет. На допросе он сознался в содеянном, но не сказал, почему он это сделал.

2. Некоторое время назад он принял ислам. Полиция официально заявила, что сторонником исламских идей он стал еще в 2020-м году или ранее.

3. Всего он убил из лука 5 человек (из них 4 женщины) и ранил еще двоих, включая одного полицейского. Арестован он был через 34 минуты после того, как начал убивать. Полиция выявила его уже через 7 минут после начала стрельбы из лука, но упустила его – за это время он убил еще как минимум 2 или 3 человек. Тут к полицейским конечно есть вопросы.

4. У персонажа имелись медицинские проблемы. Кроме того, он находился под наблюдением властей как "радикализированный элемент". Впереди его ждет судебно-медицинская экспертиза, которая определит – был ли персонаж вменяемым или же у него крыша потекла.

5. В 2020-м году он угрожал убийством своим родителям, к которым ему было в судебном порядке запрещено приближаться. Также он привлекался за кражу со взломом и хранение наркотиков (каннабиса) в 2012-м году. По этому делу он отсидел 2 месяца, так как ранее также привлекался за хранение наркотиков и кражу.

6. Полиция и служба внутренней безопасности Норвегии в качестве основной версии отрабатывает "террористический акт", но пока затрудняется с указанием мотива датчанина.

7. Данное массовое убийство стало самым крупным в Норвегии со времен массовых убийств совершенных Брейвиком. В полиции и службе безопасности заявляют, что они никогда не слышали про теракты совершенные с помощью лука и стрел и что это немного шокирует. Так то да, если это теракт, то даже не припомню ничего похожего на него – этот гребанный мир умеет удивлять, порой в весьма неприятном смысле.

Источник: Colonel Cassad



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