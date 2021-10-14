Ребёнок от предыдущего брака – Личное мнение

Толстенькая без фотошопа Вика Романец — бывшая сиделица с бревна Дома 2 — ответила на вопрос, почему она и её муж-чудак Антон (тоже с бревна) не берут на отдых его сына от предыдущего брака.



Отфотошпленная Вика. Чудак Антон. Вика «Как есть». Фото: Соцсети

Процитирую Вику:

У ребенка есть мама и папа. А на отдых я должна его возить? Бабы, вы в своем уме?!

Обсудим?

Большой и, увы, распространённой ошибкой многих наших баб является желание затащить в свою жизнь мужчину, причём — любой ценой.

Когда баба сосёт у женатого, она не думает о том, что, доведя этого непорядочного, по сути, мужика до развода, ей придётся иметь дело с его прошлой жизнью.

Эта прошлая жизнь включает ребёнка и бывшую жену, а также родителей мужчины, его друзей, интересы и мир, в целом.

Всё, что нужно нашей бабе, ослеплённой желанием не быть одной, — это мужчина. Точнее, даже не мужчина, а его оболочка: тело и выполняемые этим телом функции.

Нужно, чтобы тело ходило, а лучше — ездило на работу, зарабатывало и выглядело презентабельно в глазах общества. Такой целеустремлённой бабе не нужен мир мужчины. Всё, что ей нужно, — это втащить его живое тело в свой мир.

Если же женщине действительно нужен мужчина, ей нужен и весь его мир, включая ребёнка.

Однако это, увы, — редкость. Как правило, наша баба под покровом ночи выбрасывается в жизнь мужчины десантом, производит там зачистку, стараясь выдавить всех: от матери до ребёнка.

«А на отдых я должна его возить?!» — возмущается коротконогая Романец.

Да, Вика, должна, потому что этот ребёнок — не просто мальчик с улицы, а сын твоего мужа. Плоть от плоти, так сказать.

Если же ты настолько неумна, что этого не понимаешь, громко заявляя, что «у ребёнка есть мама и папа», то будь добра способствовать тому, чтобы мальчик ездил на отдых с папой и мамой.

Не хочешь ехать сама? Твоё право. Пусть муж слетает на отдых с сыном и бывшей женой.

Что-то мне подсказывает, что, читая эти строки, тебя потряхивает от злости. Ты не готова отпустить своего чудаковатого Антона в трусах не только на отдых с его бывшей женой и сыном, но и хотя бы просто с сыном.

Пацаны, запомните: если ваша баба не принимает вашего ребёнка, если у неё нет искреннего желания сделать жизнь вашего сына или вашей дочери лучше, если она пытается стереть ластиком настоящего ваше прошлое, то лучше такую бабу прогнать.

Она вас не любит. Да и, скорее всего, вообще никого, кроме себя, не любит.

Женщина, которой мешает ребёнок, не способна на любовь. Это моё субъективное мнение. Вы, безусловно, можете попытаться его оспорить.

Попытаетесь или согласитесь?

В подобной истории вы кто — отец ребёнка от предыдущего брака, бывшая жена, нынешняя жена мужчины, у которого есть ребёнок от другой?

Как себя чувствуете в этой роли? Как себя ведёте?

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