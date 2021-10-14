 

СБУ показала видео допроса боевика “ЛНР”, который вел разведку позиций ВСУ

14.10.2021, 21:48, Новости дня
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В спецслужбе утверждают, что мужчина оказался участником одного из подразделений “6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР”.

“Задержанный – выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году. В 2014 году он вступил в ряды бандформирования “Брянка СССР”. Далее “служил” в минометном взводе и активно участвовал в сопротивлении силам АТО/ООС в Луганской области. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом”, – рассказали оперативники.

Во время задержания боевик был вооружен пистолетом с двумя магазинами, у него были военный билет и удостоверение СЦКК. В СБУ напомнили, что носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Утром 13 октября незаконные вооруженные формирования России на Донбассе совершили провокацию во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта (ТКГ). Группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины. 

Оперативная группа ВСУ задержала одного из членов незаконных вооруженных формирований РФ – гражданина России Андрея Косяка, сообщили в ТКГ. Российский паспорт Косяк получил в феврале 2021 года в главном управлении министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, говорил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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