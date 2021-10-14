 

В Украине в больницах для детей с COVID-19 находится более 600 пациентов – Минздрав

14.10.2021, 21:48, Новости дня
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“Относительно заболеваемости детей: ситуация сильно отличается от области к области. На стационарном лечении в Украине находится 607 детей, это составляет 21% от того количества коек, которые были выделены для педиатрического направления. Это почти 2800 коек на национальном уровне”, – сказал он.

Главный санврач Украины отметил, что из-за выявления коронавируса у педагогов или учеников закрывается “большое количество классов” в школах.

“В таком случае весь класс считается контактным и проходит условный карантин в пределах одного инкубационного периода. Все больше и больше таких классов по Украине и все больше учителей инфицируются или во время проезда на свои рабочие места, или дома”, – объяснил Кузин.

Он подчеркнул, что школьные каникулы могут использоваться учителями для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Контекст:

Из-за сложной эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в Украине изучают вопрос продления школьных каникул, говорил Кузин.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

На 14 октября 2021 года в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 59,9 тыс. пациентов с COVID-19.

11 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что почти 84% педагогов в Украине уже получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

13 октября в Минздраве заявили, что сотрудников сферы образования, которые до ноября не получат прививки против COVID-19, будут отстранять от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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