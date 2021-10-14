 

“Засуньте себе в жопу это выражение”. Кристина Асмус послала тех, кто советует ей “найти мужика”

14.10.2021, 21:48, Новости дня
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“Найди себе мужика!” – все чаще “умные” люди пишут мне в Instagram. Во-первых, с какого это вам кажется, что наличие мужчины – необходимость для женщины? Во-вторых, если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно – что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет. Логика у вас поразительная”, – подписала снимок 33-летняя Асмус.

Актриса подчеркнула, что все родные и друзья знакомы с ее мужчиной, просто она не считает нужным рассказывать о личной жизни в соцсетях.

“Ребят, засуньте себе в жопу выражение “найди себе мужика!”. Все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас”, – закончила свой пост Асмус.

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A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina)

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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