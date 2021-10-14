Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди вакцинированных

“Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку”, – сказал градоначальник в интервью телеканалу “ТВ Центр”.

Собянин считает, что новая акция “Вакцина — твой ключ к здоровью!” может стать дополнительным стимулом для того, чтобы сделать прививку. “Но главный стимул – это собственное здоровье”, – подчеркнул мэр.

Участвовать в акции могут граждане России от 18 лет с московским полисом ОМС, которые получили первый компонент вакцины или сделали повторную прививку однокомпонентной вакциной или первым компонентом двухкомпонентной вакцины.

Каждую неделю будут разыгрываться по две однокомнатные квартиры в столице. Это продолжение стимулирующих мер, которые проводились в Москве весной и летом.

Акцию инициировала Московская торгово-промышленная палата. Квартиры для розыгрыша предоставляют столичные застройщики.

Первый розыгрыш пройдет 27 октября в эфире телеканала “Москва 24”. Информацию о победителях объявят в прямом эфире и опубликуют на портале mos.ru.