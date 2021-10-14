Мнение: Третья доза вакцины, бесковидные регионы и прищученные британские СМИ

1. В России ежедневно умирает от ковида почти 1000 человек. Пока значительная доля наших граждан по-прежнему опасается колоть себе первую дозу прививки, Всемирная организация здравоохранения уже рекомендует третью. Двух доз недостаточно – именно из-за этого люди со слабым иммунитетом умирают даже после вакцинации. В Израиле подтверждают эти выводы:

https://nplus1.ru/news/2021/10/13/who-third-dose

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вводить дополнительную дозу коронавирусной вакцины людям с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщает Reuters. Также в декабре эксперты ВОЗ собираются предоставить полный отчет по существующим данным о бустерной дозе вакцины от коронавируса.



Из-за снижения напряженности иммунитета после введения коронавирусных вакцин с течением времени врачи многих стран задумались о необходимости ревакцинации населения. В первую очередь медики говорят о людях с ослабленным иммунитетом. Британские исследователи выяснили, что у 11 процентов людей с хроническими заболеваниями, понижающими иммунный ответ, после вакцинации двумя дозами не вырабатываются антитела к спайк-белку коронавируса. Даже если антитела после вакцинации выработались, то в условиях продолжающейся пандемии после падения их титров люди с ослабленным иммунитетом окажутся наиболее уязвимой группой населения.

https://nplus1.ru/news/2021/08/30/israel-third

Израильские врачи сообщили, что третья доза вакцины снижает риск заболеть ковидом в 11,4 раза по сравнению с двумя дозами препарата, введенными пять месяцев назад. В работе, опубликованной на сайте правительства, медики проанализировали статистику заражений коронавирусом у людей старше 60 лет за август 2021 года в двух группах: в одной группе люди получили третью дозу вакцины, а во второй были привиты только двумя дозами более чем пять месяцев назад.

Возможность введения третьей дозы вакцины обсуждается во многих странах, например в России и в США. Третью дозу планируют вводить пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом. В Израиле, где вакцинация началась еще в декабре 2020 года, третью дозу для уязвимых категорий населения стали вводить в июле 2021.

Коллеги, будете колоть себе третью дозу? И если будете, то что именно? Может быть, Спутник Лайт?

2. Лотереи, разыгрываемые между участниками вакцинации, не слишком активно побуждают граждан прививаться. Теперь в правительстве решили разыгрывать деньги между регионами:

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10954628

Регионы, успешно борющиеся с распространением COVID-19, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения. Правила их предоставления подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Лидеры будут определяться на основании конкурсного отбора. <…>

«На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около 5 миллиардов рублей», — сообщил Мишустин во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Претенденты на звание территории, свободной от COVID-19, должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор, в том числе по показателю заболеваемости COVID-19, охвату жителей региона ПЦР-тестированием, количеству привитых первым компонентом вакцины.

3. Британские СМИ признали, что врали про российскую вакцину. Неожиданно. Врут о России британские СМИ регулярно, но вот признаваться во вранье — это уже что-то новенькое:

https://lenta.ru/news/2021/10/13/sorry/

Британские СМИ, распространившие фейки о краже российской разведкой формул вакцины AstraZeneca для создания препарата «Спутник V», извинились. Они также опубликовали официальные комментарии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который инвестировал в создание отечественной вакцины. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik V.

Первым перепечатку фейка удалил таблоид Daily Express. Позже газета выступила с извинениями. Сотрудники издания признали, что выпустили ложную информацию. Вслед за ними статью исправили и авторы оригинальной публикации — газета The Sun, добавив в материал официальные комментарии РФПИ, опровергающими обвинения.