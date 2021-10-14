ЛНР призвала наблюдателей принудить Киев возвратить похищенного представителя

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) призвала международных наблюдателей и правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР и привлечь виновных к ответственности.

«Мы призываем международные наблюдательные и правозащитные организации обратить пристальное внимание на преступные действия украинской стороны и принудить украинские вооруженные формирования немедленно возвратить незаконно удерживаемого представителя СЦКК ЛНР, провести тщательное разбирательство по данному происшествию и привлечь виновных к ответственности», – говорится в заявлении официального представителя Народной милиции (НМ) ЛНР Ивана Филипоненко, опубликованном в Telеgram.

По его словам, «представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения их сотрудника». «Поражает бездействие СММ ОБСЕ, которое просто отстранилось от решения сложившейся ситуации, закрыло глаза на грубейшее нарушение украинской стороны и бросило на произвол судьбы наблюдателя СЦКК, обеспечивавшего безопасность работы их патрулей», – подчеркнул представитель народной милиции ЛНР.

В среду вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

СБУ обвинило задержанного в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований».

Официальный представитель народной милиции республики Иван Филипоненко заявил, что служба безопасности Украины пытает задержанного представителя ЛНР и использует против него психотропные вещества на допросах. Также он заявил, что представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) приостанавливает работу с Киевом, пока не будет возвращен их представитель.