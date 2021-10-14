Телеведущий Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов, в нем отмечается, что Масляков удостоен ордена «за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».

Ранее Масляков был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» II (2016), III (2011) и IV (2006) степеней, теперь он стал полным кавалером этой награды.

Ранее Путин подписал указ о награждении государственными наградами нескольких российских артистов за вклад в развитие культуры и искусства.