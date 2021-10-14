Назначена дата переговоров Google с Госдумой
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Руководство Google в конце октября в Госдуме обсудит с депутатами соблюдение российских законов, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Мы пригласили, они откликнулись, 25 [октября] они готовы с нами коммуницировать в режиме видеоконференции», – цитирует ТАСС Пискарева.
Парламентарий пояснил, что в ходе совещания планируется обсудить соблюдение компанией в РФ Конституции и российских законов, «а также цензуру».
У депутатов есть поручение спикера Госдумы, согласно которому необходимо выяснить, «почему все-таки идут двойные подходы к исполнению законов по удалению из интернета незаконного контента».
«Почему-то это правило об удалении действует только на территории Германии и Америки. Мы хотели спросить, почему в отношении РФ не существует у них таких же критериев по удалению незаконного контента», – заключил он.
Смотреть комментарии → Комментариев нет