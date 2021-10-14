Назначена дата переговоров Google с Госдумой

Руководство Google в конце октября в Госдуме обсудит с депутатами соблюдение российских законов, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Мы пригласили, они откликнулись, 25 [октября] они готовы с нами коммуницировать в режиме видеоконференции», – цитирует ТАСС Пискарева.

Парламентарий пояснил, что в ходе совещания планируется обсудить соблюдение компанией в РФ Конституции и российских законов, «а также цензуру».

У депутатов есть поручение спикера Госдумы, согласно которому необходимо выяснить, «почему все-таки идут двойные подходы к исполнению законов по удалению из интернета незаконного контента».

«Почему-то это правило об удалении действует только на территории Германии и Америки. Мы хотели спросить, почему в отношении РФ не существует у них таких же критериев по удалению незаконного контента», – заключил он.