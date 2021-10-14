Загадка огромных медных котлов, найденных в болотах Якутии еще 200 лет назад

Река Вилюй, расположенная на территории Якутии, считается самым необычным местом этого региона.

До сих пор остается тайной, каким образом оно образовалась. Но, конечно же, есть немало домыслов. Первая информация о водоеме появилось в 1854 году.

Вилюйские котлы – уникальное явление этого озера, окружённое тайнами и загадками. Однажды работникам СМИ удалось найти дневник Ричарда Маака, который интересовался вилюйскими котлами в 19 веке.

Путешественник всячески исследовало бассейны местных водоемов, детально и изучал особенности местности, пытался получить информацию от людей, проживающих в Якутии.

Мужчина первым сделал запись об уникальном явлении.

В записях указано, что определить габариты объекта исследования не представляется возможным, так как большая часть сооружения находится в недрах земли, а снаружи доступна лишь малая часть.

Предположения, которые построил Маак, частично были подтверждены, когда рядом с озером начали строить электростанцию. Работники формировали канал для осушения реки.

В процессе из воды показалась металлическая конструкция выпуклой формы. Есть мнение, что на тот момент руководство стройки посчитало, что находка ничем не интересна, поэтому работы были продолжены.

Не менее популярны о металлических котлах народные легенды. Так, некоторые охотники утверждают, что находили нечто подобное в районе Стокгольма.

Котлы имели люк, через который можно было попасть глубоко внутрь. Там был свет и оптимальная для человека температура.