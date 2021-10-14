 

Загадка огромных медных котлов, найденных в болотах Якутии еще 200 лет назад

14.10.2021, 21:18, Разное
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Река Вилюй, расположенная на территории Якутии, считается самым необычным местом этого региона.

До сих пор остается тайной, каким образом оно образовалась. Но, конечно же, есть немало домыслов. Первая информация о водоеме появилось в 1854 году.

Вилюйские котлы – уникальное явление этого озера, окружённое тайнами и загадками. Однажды работникам СМИ удалось найти дневник Ричарда Маака, который интересовался вилюйскими котлами в 19 веке.

Путешественник всячески исследовало бассейны местных водоемов, детально и изучал особенности местности, пытался получить информацию от людей, проживающих в Якутии.

Мужчина первым сделал запись об уникальном явлении.

В записях указано, что определить габариты объекта исследования не представляется возможным, так как большая часть сооружения находится в недрах земли, а снаружи доступна лишь малая часть.

Предположения, которые построил Маак, частично были подтверждены, когда рядом с озером начали строить электростанцию. Работники формировали канал для осушения реки.

В процессе из воды показалась металлическая конструкция выпуклой формы. Есть мнение, что на тот момент руководство стройки посчитало, что находка ничем не интересна, поэтому работы были продолжены.

Не менее популярны о металлических котлах народные легенды. Так, некоторые охотники утверждают, что находили нечто подобное в районе Стокгольма.

Котлы имели люк, через который можно было попасть глубоко внутрь. Там был свет и оптимальная для человека температура.



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