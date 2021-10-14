Бывший продюсер Ани Лорак назвал потраченную на ее раскрутку сумму денег

Бывший продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса пояснил о временах сотрудничества с певицей. Также он назвал сумму, которую потратил на ее раскрутку.

У Фалесы и Ани Лорак был роман, а после расставания продюсер долго не мог смотреть на других женщин, тяжело переживая разрыв. Несмотря на это, он всегда с теплотой вспоминает те годы, когда артиста только начинала свою карьеру. На ее раскрутку Фалеса потратил 200 тысяч долларов, что в 90-е было огромнейшей суммой. Продюсер не брал денег со стороны, решая вопросы своими силами. Если бы сотрудничество пришлось на настоящее время, то потребовалось бы около двух миллионов долларов.

Фалеса вспоминает, что его подопечная была трудолюбивой артисткой. Ей за короткое время удалось добиться больших успехов на сцене. Доход он всегда поровну делил с певицей, а все необходимое ей покупали помощники. Сама Ани Лорак не ходила по магазинам, так как была юной. «Прокладки, еду, машину и бензин – все ей покупали сами», – признался Фалеса. По его словам, вложенные средства быстро окупились, позволив заработать даже еще больше. Сейчас же продюсер много времени уделяет семье, пытаясь дать детям то, что не смог сделать из-за занятости.

Источник: www.starhit.ru