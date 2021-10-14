В Верховной Раде обсуждают идею запретить частным компаниям продавать газ по коммерческой цене – Арахамия

“Чтобы взять всю добычу украинского газа и временно запретить им продавать, как они сейчас делают, по 45 грн на энергетической бирже, а продавать по себестоимости с какой-то минимальной наценкой”, – пояснил он.

В число таких поставщиков должны войти все газодобывающие компании, включая “ДТЭК Нефтегаз”, Burisma Holdings и другие, отметил Арахамия.

Нардеп добавил, что этот газ можно будет направить для нужд бюджетных организаций.

Контекст:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 сентября заявил, что “независимо от колебаний цены на биржах или хабах”, тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года. 29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.

11 октября областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа как минимум в пяти областях Украины. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в ответ сказал, что газа в подземных хранилищах в Украине “вполне достаточно” для нужд населения.

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