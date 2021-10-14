 

Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины – Зеленский

14.10.2021, 20:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Всем нужно осознать вещи, о которых идет речь в обществе. Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины. Не все украинцы ее защищают и не все, кто ее защищает, является украинцами, – сказал Зеленский.

По словам главы государства, в День защитников и защитниц Украины следует поблагодарить всех, кто в 2014 году проявил “желание и готовность защитить свою родную украинскую землю от российской агрессии хоть с чем – кто с палкой, кто с голыми руками”. А также волонтеров, которые помогали защитникам Украины “без сна и отдыха”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому название праздника “День защитника Украины”, который ежегодно отмечается 14 октября, изменено на “День защитников и защитниц Украины”.

С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.12 / На заседание ТКГ не явился Грызлов – украинская делегация

29.12 / Пандемия и протесты против полиции снизили раскрываемость убийств в США

05.01 / Невестка Марченко снялась с мужем и питомцем

17.04 / Россия запретила въезд ответственным за антироссийский курс чиновникам США

26.01 / Новоуральский маньяк сознался в еще одном убийстве

18.08 / Oracle начала переговоры с ByteDance о приобретении TikTok в США

20.05 / Зеленский сказал, увидят ли украинцы во власти Гройсмана, Тимошенко и Яценюка

31.05 / Компания Geely возобновила продажи хетчбэка GS на рынке России

29.09 / Названы сроки создания первого образца новейшего морского вертолета «Минога»

03.12 / “Ни за одну страну не бывает так стыдно, как за мою собственную”. Кто из известных уехал из России после 2014-го. Список

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика