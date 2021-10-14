Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины – Зеленский

“Всем нужно осознать вещи, о которых идет речь в обществе. Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины. Не все украинцы ее защищают и не все, кто ее защищает, является украинцами, – сказал Зеленский.

По словам главы государства, в День защитников и защитниц Украины следует поблагодарить всех, кто в 2014 году проявил “желание и готовность защитить свою родную украинскую землю от российской агрессии хоть с чем – кто с палкой, кто с голыми руками”. А также волонтеров, которые помогали защитникам Украины “без сна и отдыха”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому название праздника “День защитника Украины”, который ежегодно отмечается 14 октября, изменено на “День защитников и защитниц Украины”.

С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.

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