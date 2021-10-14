 

Армия Ливана задержала подозреваемых в обстрелах демонстрантов в Бейруте

14.10.2021, 20:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Бейруте задержаны девять подозреваемых в обстреле толпы демонстрантов, информирует говорится в публикации военных в Twitter.

В заявлении говорится, что сразу же после перестрелки, устроенной на площади Адлия, в кварталах Эт-Тайюни и Бадаро, в результате которой погибли несколько человек, армия начала рейд и усилила свое присутствие. В ходе проверок были задержаны девять человек, в том числе сириец, информирует РИА Новости.

Сообщается, что в отношении задержанных ведется следствие «под наблюдением компетентных судебных органов».

«Армейское командование установило контакты с обеими сторонами, чтобы успокоить ситуацию и предотвратить сползание к расколу, –  подчеркнули военные.

Чтобы избежать новых вооруженных столкновений, командование предупредило, что вооруженных лиц не должно быть на улицах пока армия продолжает находиться в районе, где произошел инцидент.

В четверг шиитские партии организовали у здания суда в Бейруте митинг, требуя отставки судьи Тарека Битара, отвечавшего за расследование взрыва 4 августа 2020 года в морском порту ливанской столицы.

Ранее сообщалось, что по протестующим неизвестные открыли огонь. Погибли шесть граждан и более 60 пострадали. Премьер Наджиб Микати объявил 15 октября днем траура по погибшим. 



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