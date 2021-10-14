 

В Крыму планируют ввести QR-коды

14.10.2021, 20:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа Крымском полуострове планируется ввести систему QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике, сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.

«Задачу такую поставил глава республики [Сергей Аксенов]. Эту работу мы начинаем, [находимся] в начале пути. Такое мероприятие, возможно, будет введено в Крыму», – сообщил Гоцанюк в эфире «Крым-24», передает ТАСС.

Он добавил, что руководство региона не намерено вводить локдаун. «Постараемся этого не допустить», – сказал глава совета министров.

В последние несколько дней в Крыму наблюдается резкий рост заболеваемости, 552 случая зафиксировано за последние сутки, что является максимумом за пандемию.

В четверг власти Белгородской области решили ввести в регионе QR-коды для посещения общественных мест.

До этого власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров.



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