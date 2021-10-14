Может вызвать инфекцию: россиян предупредили о вреде опавшей листвы

На опавших листьях зачастую появляется плесень, которая может навредить здоровью человека. Об этом рассказал российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Болибок пояснил, что в случае намокания опавшие листья начинают гнить, а после высыхания на них образуется плесень, которая попадает в воздух. У некоторых людей она может спровоцировать аллергическую реакцию, а при большой концентрации даже вызвать инфекцию в органах дыхания, сообщает телеканал “360”.