Может вызвать инфекцию: россиян предупредили о вреде опавшей листвы
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На опавших листьях зачастую появляется плесень, которая может навредить здоровью человека. Об этом рассказал российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Болибок пояснил, что в случае намокания опавшие листья начинают гнить, а после высыхания на них образуется плесень, которая попадает в воздух. У некоторых людей она может спровоцировать аллергическую реакцию, а при большой концентрации даже вызвать инфекцию в органах дыхания, сообщает телеканал “360”.
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